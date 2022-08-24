ВИДЕО | Хоккейный матч „Сочи“ и „Авангарда“ снова начался с массовой драки

Хоккейный матч предсезонного Турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге между „Сочи“ и „Авангардом“ начался с массовой драки, пишет rbc.ru.



Сразу после стартового вбрасывания подрались десять игроков из обеих команд — пять на пять. Драка продолжалась несколько минут. Все участвующие хоккеисты получили по пять минут штрафа.

Подобное произошло и в начале августа на игре команд на турнире в Сочи. Встреча тогда так же началась — с массовой драки, а затем в течение игры произошло еще несколько потасовок между игроками. В той игре „Авангард“ выиграл со счетом 6:4.

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