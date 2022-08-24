На финалиста Уимблдона подали в суд за недовольство пьяной болельщицей

Австралийский теннисист Ник Кирьос предстанет перед судом по делу о защите чести и достоинства. Как сообщает AP, в суд на спортсмена подала любительница тенниса Аня Палус, которую вывели с трибуны финального матча Уимблдона-2022 после жалобы Кирьоса, пишет rbc.ru.



Кирьос 10 июля проиграл в финале Уимблдона сербу Новаку Джоковичу в четырех сетах. В третьем сете австралиец пожаловался на пьяную болельщицу, которая отвлекала его и все время пыталась с ним разговаривать. „Она пьяная на всю голову, похожа на человека, который выпил 700 стаканов“, — заявил судье Кирьос.



Просьба спортсмена была выполнена, что и стало поводом для иска. Палус заявила, что это причинило ей существенный моральный вред. „Кроме того, ложное обвинение в пьянстве увидели миллионы людей по всему миру, что нанесло мне и моей семье репутационный ущерб“, — заявила Палус.