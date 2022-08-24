На финалиста Уимблдона подали в суд за недовольство пьяной болельщицей
Во время главного матча турнира Ник Кирьос попросил вывести с трибун перебравшую поклонницу. Теперь они встретятся в суде.
Австралийский теннисист Ник Кирьос предстанет перед судом по делу о защите чести и достоинства. Как сообщает AP, в суд на спортсмена подала любительница тенниса Аня Палус, которую вывели с трибуны финального матча Уимблдона-2022 после жалобы Кирьоса, пишет rbc.ru.
Кирьос 10 июля проиграл в финале Уимблдона сербу Новаку Джоковичу в четырех сетах. В третьем сете австралиец пожаловался на пьяную болельщицу, которая отвлекала его и все время пыталась с ним разговаривать. „Она пьяная на всю голову, похожа на человека, который выпил 700 стаканов“, — заявил судье Кирьос.
Просьба спортсмена была выполнена, что и стало поводом для иска. Палус заявила, что это причинило ей существенный моральный вред. „Кроме того, ложное обвинение в пьянстве увидели миллионы людей по всему миру, что нанесло мне и моей семье репутационный ущерб“, — заявила Палус.
В то же время она призналась, что во время матча выпила два алкогольных коктейля, после чего „ее разморило на жаре“.
Потерпевшая сообщила, что компенсацию, которую она надеется получить от Кирьоса, она отправит на благотворительность.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.