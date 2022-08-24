Хроника за сутки: пострадали двое детей, задержаны 11 пьяных водителей

В 15:06 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где на улице Палласти мопед, которым управляла 42-летняя женщина, столкнулся с автомобилем Chrysler Voyager, которым управлял 68-летний мужчина, совершавший движение вправо с парковочного места. Водитель мопеда был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Около 16:57 73-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat Variant врезался в 39-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Кярбери в Таллинне. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:29 в поселке Козе произошло ДТП, где на улице Кехра человек за рулем автомобиля Honda Civic, личность которого выясняется, врезался сзади в автомобиль Volkswagen Golf Variant, за рулем которого находился 21-летний мужчина. В больницу доставили 20-летнюю женщина, которая была на пассажирском сиденье Volkswagen.

Около 17:40 16-летняя девушка ехала на электросамокате по дорожке для легкого транспорта на улице Вабадузе в Выру, внезапно перед ней выбежал 3-летний мальчик. В результате столкновения ребенок пострадал и был доставлен в больницу Выру.

В 18:37 в Тырва 37-летняя женщина, находившаяся за рулем Volkswagen Passat Variant, на улице Валга не заметила 10-летнюю девочку, пересекающую дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбила ее. Скорая помощь оказала ребенку первую помощь на месте.

За прошедшие сутки задержано 11 водителей автотранспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.