ВИДЕО | Новый тренд? Причудливый стиль исполнения пенальти от африканского футболиста произвёл фурор

24-летний форвард из Гвинеи-Бисау зарабатывает на жизнь в клубе первой португальской лиги „Фейренсе“. На выходных команда играла против „Лейшойнша“ и пробивала два пенальти.

Все внимание было приковано к пенальти Сильвы: нападающий не сделал замах, а встал возле мяча, опираясь на опорную ногу, держал правую ногу наготове для удара, а затем в один момент нанёс удар. ESPN опубликовал в Твиттере видео пенальти Сильвы, которое набрало более четырех миллионов просмотров.

Видео с ESPN:

По словам Йонаса Эрикссона, бывшего главного судьи Швеции, Сильва не нарушает правил. „Это выглядит безумно, но вроде бы все по правилам“, — цитирует Ilta-Sanomat слова Эрикссона. По правилам пенальтист не может имитировать удар. „Если игрок стоит слишком долго, это может быть расценено как неспортивное поведение. За это можно получить предупреждение“, — сказал Эрикссон.