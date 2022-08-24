У сборной Эстонии по пляжному волейболу появился спонсор. Риво Весик: у нас нет системы поддержки молодежи

В состав сборной Эстонии по пляжному волейболу или Creditea Beach Team Eesti входят тренеры Риво Весик, Индрек Верро и Лаос Лукас, игроки Март Тиисаар, Кусти Нылвак, Хелеэне Холлас, Лийза Соометс, Эва Лииса Куйвонен, Лииса-Лотта Юргенсон, Яан Ребель и Дмитрий Коротков, а также физиотерапевт, Кристо Вайно.

Тренер сборной Эстонии по пляжному волейболу Риво Весик, комментируя начавшееся сотрудничество, сказал, что пляжный волейбол Эстонии в настоящее время находится в хорошей форме с точки зрения результатов. „Мужчины на вершине мира, а женщины завоевали медали на этапах Кубка мира. Наши юноши были девятыми на прошлогоднем чемпионате мира, а девушки — четвертыми на чемпионате Европы в этом году“, — пояснил Весик, который сказал, что через 3-5 лет на этапах Кубка мира могут соревноваться несколько эстонских мужских и женских команд. Более долгосрочная цель — пройти квалификацию на летние Олимпийские игры 2028 года.

До сих пор одной из причин, препятствовавших развитию пляжного волейбола в Эстонии, было отсутствие поддержки. „У нас нет системы, которая поддерживала бы молодых людей, которые хотят продолжать заниматься пляжным волейболом“, — отметил Весик и добавил: „Те, кто сегодня достигли вершины, во многом сделали это самостоятельно, потому что для того, чтобы получить господдержку, нужно сначала показать результаты. Однако молодым людям очень сложно найти спонсоров, а также команду поддержки“.

По словам Весика, первым большим шагом к изменению ситуации является создание Creditea Beach Team Estonia, то есть подписание договора о сотрудничестве с давним крупным сторонником эстонского волейбола IPF Digital, которая только что запустила новую финансовую платформу Creditea. „Creditea Beach Team Estonia — важный шаг в истории эстонского волейбола, потому что он позволяет нам начать строить эстонский пляжный волейбол стратегически, чтобы, среди прочего, предоставить больше помощи и поддержки молодежи и лучшим игрокам в будущем„.