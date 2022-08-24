ИНТЕРВЬЮ | Польский политолог: убийство Дарьи Дугиной - предлог, чтобы „судить“ бойцов „Азова“(50)
Российские спецслужбы обвиняют в убийстве Дарьи Дугиной украинцев и Запад, в то время как остальной мир видит в этом руку ФСБ. Ольга Штраубе поговорила с польским эскпертом, доктором исторических наук, сотрудником Варшавского центра диалога имени Юлиуша Мирошевского Бартломеем Гайосом о том, что означает это убийство и что за этим может последовать.
20 августа 2022 года в Подмосковье в результате взрыва автомобиля погибла российская журналистка, политолог и деятель правого толка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Ее убийство вызвало большой резонанс в российском обществе и в мире. Российские власти и ФСБ возложили вину за убийство на украинские спецслужбы, однако их версия не выдерживает никакой критики. Социальные сети отреагировали моментально: кто-то поддержал версию российских властей, кто-то увидел в этом „польский“ и „англосаксонский“ следы. Представители российской оппозиции выдвинули разные предположения о том, какие последствия будет иметь это убийство, в том числе о начале волны репрессий внутри России.