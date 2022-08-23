ГАЛЕРЕЯ | У границы с Латвией празднично отметили 33-ю годовщину Балтийской цепи

На латвийской стороне латыши установили в честь этого события скульптуру, перед которой всегда возлагают целый ковер из цветов.

23 августа 1989 г. в 19:00 около 2 миллионов эстонцев, латышей и литовцев, взявшись за руки, на 15 минут встали живой цепью, протянувшейся от Таллинна до Вильнюса. Длина Балтийской цепи составила примерно 600 км. Акция была приурочена к 50-летию со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему, что открыло путь для оккупации Прибалтики Советским Союзом.

Балтийская цепь символизировала солидарность народов Эстонии, Латвии и Литвы в борьбе за большую самостоятельность, а также напоминала миру о том, что независимость прибалтийских стран была уничтожена в результате тайного соглашения между Германией и СССР.

Считается, что акция стала одной из крупнейших массовых политических демонстраций в мировой истории.

