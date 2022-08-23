23.08.2022, 20:59
ГАЛЕРЕЯ | В столичном парке Хирве отметили 35-летие исторического митинга(2)
Сегодня в таллиннском парке Хирве по традиции вспоминали состоявшуюся в этот день в 1987 году акцию протеста против советской оккупации, на которой участники митинга потребовали публикации секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа.
Напомним, что 23 августа 1987 года в парке Хирве состоялась первая политическая акция протеста в советской Эстонии, ее инициаторами были Лагле Парек, Хейки Ахонен, Тийт Мадиссон, Эва Пярнасте и Эрик Удам.
Дата проведения акции была приурочена к очередной годовщине подписания договора Молотова-Риббентропа (23 августа 1939 года) и секретных протоколов к нему, разделивших Европу на сферы влияния.