Новости Эстонии
23.08.2022, 20:59

ГАЛЕРЕЯ | В столичном парке Хирве отметили 35-летие исторического митинга

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Сегодня в таллиннском парке Хирве по традиции вспоминали состоявшуюся в этот день в 1987 году акцию протеста против советской оккупации, на которой участники митинга потребовали публикации секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа.

Напомним, что 23 августа 1987 года в парке Хирве состоялась первая политическая акция протеста в советской Эстонии, ее инициаторами были Лагле Парек, Хейки Ахонен, Тийт Мадиссон, Эва Пярнасте и Эрик Удам.

Дата проведения акции была приурочена к очередной годовщине подписания договора Молотова-Риббентропа (23 августа 1939 года) и секретных протоколов к нему, разделивших Европу на сферы влияния.

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