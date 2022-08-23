ГАЛЕРЕЯ | Премьер-министр Каллас посещает сегодня Йыгевамаа, а завтра - Тарту(5)
Премьер-министр Кая Каллас посещает во вторник Йыгевамаа и в среду - город Тарту, чтобы встретиться с местными лидерами и жителями и обсудить планы по развитию региона.
Премьер-министр начала свой визит с Йыгевамаа.
В 13 часов премьер-министр приняла участие в мероприятии в парке Сыпрузе, в ходе которого имя фристайлистки Келли Сильдару было отмечено на бронзовой колонне возведенной в 2004 году монументальной скульптуры Тауно Кангро „Путь на Олимп“.
Скульптуру делает уникальной в мировом масштабе то обстоятельство, что на ней увековечены имена всех эстонских спортсменов, завоевавших олимпийские медали. После того, как ее имя было выгравировано на колонне, олимпийская медалистка посадила в парке именной дуб.
С 14.15 до 15.15 все желающие были приглашены в библиотеку Пыльтсамаа на открытую встречу, чтобы вместе с премьер-министром обсудить актуальные темы из жизни государства.
После обеда премьер-министр встретилась с волонтерами, которые помогали ликвидировать недавнее загрязнение на озере Лустивере и реке Умбуси.
С 16.45 до 17.45 премьер-министр встретилась в музее Бетти Альвер, в Йыгева, с местными жителями, чтобы обсудить проблемы и решения, которые позволили бы изменить жизнь в Йыгевамаа к лучшему.
В среду, 24 августа, премьер-министр будет находиться в Тарту. Каллас начнет день с посещения Военной Академии и Балтийского колледжа, где она встретится с ректором академии бригадным генералом Вахуром Карусом и с руководителем Балтийского оборонного колледжа бригадным генералом Ильмаром Таммом, а также встретится с офицерами.
В первой половине дня Каллас также примет участие в конференции Start-Up Day Executive и побывает в летней школе медсестер Клиники Тартуского университета. После этого она встретится с крупнейшими тартускими работодателями и посетит эстонское предприятие экономики замкнутого цикла Foxway Recommerce.
В 17 часов молодежь приглашается в ресторан Riffen на беседу, чтобы встретиться с Каей Каллас и обсудить с ней темы будущего Эстонии.
Премьер-министр завершит свой визит участием в круглом столе, который организуют Клуб хороших мыслей и управленческий клуб центра Delta при Тартуском университете, чтобы побеседовать об экономике и внешней политике.