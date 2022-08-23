В России возбудили уголовное дело в связи со сносом памятника советским воинам в Риге

В сообщении говорится, что уголовное дело было вобуждено по статье „Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России“.

„Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности“, - сказано в сообщении.

Как мы сегодня сообщали, три фигуры солдат Советской армии, которые входили в состав памятника, были демонтированы.