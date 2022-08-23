НЕДЕЛЯ С ПЕРЕНОСА ТАНКА-ПАМЯТНИКА | Обращение в суд не исключено. Райк и Жаворонков: горожане успокоились, давят житейские проблемы

Председатель Нарвской городского собрания Владимир Жаворонков (фракция „Narvа Tulevik“) охарактеризовал настроения в Нарве как „достаточно спокойные“.

„Конечно, есть те, кому до сих пор больно. И их довольно много. Однако вопрос в том, в чем выражается эта боль — наряду с уравновешенными людьми есть и те, кто переводит боль в агрессию“, — сказал глава горсобрания. „Собираются отдельные лица, раздаются обещания и угрозы мести. Мне, например, тоже поступали угрозы, но с эстоноязычной стороны. Но я также понимаю поведение и этих людей“.

Жаворонков отметил, что, насколько ему известно, жизнь в Нарве продолжается привычным образом. „У нас есть другие вопросы, которые нужно решать: общежития, дороги, стоимость жизни и так далее“, — сказал политик. „Люди стали уделять больше внимания тому, как дальше организовать свою жизнь“.

Такого же мнения придерживается и мэр Нарвы Катри Райк. „Время лечит все раны. Жизнь продолжается, сколько дней уже прошло. О ценах на электроэнергию и отопление уже сейчас много говорят, а скоро начнется учебный год“, - сказала Райк. „Подавляющее большинство, по-видимому, приняло то, что произошло“.

Новая острая тема на горизонте

По словам Жаворонкова, комиссия, сформированная при горуправе, в ближайшее время рассмотрит вопрос о названиях улиц в честь героев Красной армии. „Это совершенно отдельная тема, но она обязательно скоро будет обсуждаться. Но это не вопрос первого порядка, который нас беспокоит изо дня в день“, — сказал председатель горсобрания.

Мэр Катри Райк отметила, что вопрос названий улиц будет обсуждаться сначала в коалиции, а затем с лидерами фракций горсобрания. Райк не знает, как сейчас горсобрание относится к улицам, названным в честь красноармейцев. „ Если местное самоуправление не готово к обсуждению, государство и в этом случае придет на помощь. Не знаю чем, может пассатижами или молотком?“ - иронично заметила Райк.

В суд или не в суд?