НЕДЕЛЯ С ПЕРЕНОСА ТАНКА-ПАМЯТНИКА | Обращение в суд не исключено. Райк и Жаворонков: горожане успокоились, давят житейские проблемы(19)
Если еще на прошлой неделе напряженность в Нарве на фоне переноса танка-памятница ощущалась , то сегодня мысли нарвитян уже заняты новыми житейскими заботами.
Председатель Нарвской городского собрания Владимир Жаворонков (фракция „Narvа Tulevik“) охарактеризовал настроения в Нарве как „достаточно спокойные“.
„Конечно, есть те, кому до сих пор больно. И их довольно много. Однако вопрос в том, в чем выражается эта боль — наряду с уравновешенными людьми есть и те, кто переводит боль в агрессию“, — сказал глава горсобрания. „Собираются отдельные лица, раздаются обещания и угрозы мести. Мне, например, тоже поступали угрозы, но с эстоноязычной стороны. Но я также понимаю поведение и этих людей“.
Жаворонков отметил, что, насколько ему известно, жизнь в Нарве продолжается привычным образом. „У нас есть другие вопросы, которые нужно решать: общежития, дороги, стоимость жизни и так далее“, — сказал политик. „Люди стали уделять больше внимания тому, как дальше организовать свою жизнь“.
Такого же мнения придерживается и мэр Нарвы Катри Райк. „Время лечит все раны. Жизнь продолжается, сколько дней уже прошло. О ценах на электроэнергию и отопление уже сейчас много говорят, а скоро начнется учебный год“, - сказала Райк. „Подавляющее большинство, по-видимому, приняло то, что произошло“.
Новая острая тема на горизонте
По словам Жаворонкова, комиссия, сформированная при горуправе, в ближайшее время рассмотрит вопрос о названиях улиц в честь героев Красной армии. „Это совершенно отдельная тема, но она обязательно скоро будет обсуждаться. Но это не вопрос первого порядка, который нас беспокоит изо дня в день“, — сказал председатель горсобрания.
Мэр Катри Райк отметила, что вопрос названий улиц будет обсуждаться сначала в коалиции, а затем с лидерами фракций горсобрания. Райк не знает, как сейчас горсобрание относится к улицам, названным в честь красноармейцев. „ Если местное самоуправление не готово к обсуждению, государство и в этом случае придет на помощь. Не знаю чем, может пассатижами или молотком?“ - иронично заметила Райк.
В суд или не в суд?
Как продвигается запрос, в рамках которого требовали обнародования документов, связанных с памятниками красноармейцам?
Жаворонков отметил, что на данный момент ответа от государства на его запрос не поступало. И пока не будет ответа, не будет и никакого продвижения.
„Если мы сможем посмотреть документы, мы сможем договориться в горсобрании, будем ли мы обращаться в суд или нет“, — отметил он. Если запрошенные документы будут соответствовать закону, по мнению членов горсобрания, то обращения в суд удастся избежать. „В таком случае мы подчинимся решению правительства. Здесь все законопослушные люди“.
Насколько в городском совете поддерживают обращение в суд?
Жаворонков признал, что пока поддержку его просьбе оказывает только его собственная фракция.
„У нас было единое мнение, что нужно обращаться к правительству: то, что происходит в Нарве, выглядит, как брутальное применение силы. Я также сообщил партнерам по коалиции о написании этого обращения, но они не составили мне компанию в подписании“, — пояснил политик. „Что касается других фракций, мне очень жаль, что у них нет позиции. Поначалу они никакой позиции не высказывали, а позже пришли быстрым темпом к решению, которое было достигнуто вместе с правительством. Я считаю, что если давал подпись, то обязательства необходимо исполнять“.
Он отметил, что в процессе пострадала репутация не только города, но и правительства. В будущем правительству следует объяснить, почему оно вмешалось в дела Нарвы с „такой жестокостью“ — по его мнению, для жителей Нарвы это объяснено недостаточно.