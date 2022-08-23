ФОТО И ВИДЕО | Снос советского памятника в Риге: демонтированы все три скульптуры солдат

После пяти часов вечера тяжелая техника приступила к демонтажу женской фигуры. Обелиск по-прежнему на своем месте.

Видео с места работ по демонтажу мужских фигур опубликовано в социальных сетях.

Скульптуры были окружены строительными лесами. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, установлены заборы. Забор вокруг территории значительно ограничивает видимость ведущихся строительных работ, пишет латвийский „Дельфи“.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, работы по демонтажу памятника начались и идут по графику. От более подробных комментариев в самоуправлении сегодня воздерживаются, обещая предоставить более детальную информацию в ближайшее время.

Как сообщалось, во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Риге начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Ему помогал экскаватор поменьше - его использовали для перевозки строительного мусора. Кроме того, сегодня должна была начаться откачка воды.

Дискуссия о необходимости снести памятник в Пардаугаве была начата в обществе почти сразу после начала военного вторжения России в Украину. В мае этого года демонтаж памятника поддержали спикер Сейма, президент и премьер-министр Латвии. 20 мая состоялось многотысячное шествие „За освобождение от советского наследия“ от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.