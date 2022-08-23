Мать ребенка с аутизмом подаст в суд на Роналду

После проигранного матча 32-го тура чемпионата Англии сезона-2021/22 с „Эвертоном“ (0:1) раздосадованный Роналду, который шел в подтрибунное помещение, ударил рукой по телефону, протянутому болельщиком. Позднее стало известно, что от действий 37-летнего португальца пострадал страдающий аутизмом 14-летний Джей Хардинг, который пришел на стадион „Гудисон Парк“ вместе с мамой.

„Я хочу увидеть торжество справедливости, потому что его не было. Я хочу, чтобы он (Криштиану Роналду) понес ответственность за то, что сделал. Единственный способ добиться справедливости — продолжать бороться“, — заявила газете мать болельщика Сара Келли.

Роналду получил условное предупреждение от полиции Мерсисайда по делу о нападении на болельщика и причинении ему материального ущерба. Ему был выписан штраф в 200 фунтов стерлингов.

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