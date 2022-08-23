ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (181-й день) | США предупредили о новых ударах, а в Донецке обстреляли администрацию „ДНР“

Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке. Верховная рада Украины приняла этот закон в июле. Теперь Зеленский поставил под ним подпись. Закон предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках, пишет „Украинская правда“. Градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.

США опасаются российских ударов по государственным объектам в Украине. США располагают данными о том, что Россия планирует в ближайшее время нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины, предупредило во вторник утром американское посольство в Киеве. „У Государственного департамента есть данные, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни, - сказано в сообщении. - Российские удары представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры“.

Президент Польши прибыл в Киев на встречу с Зеленским. Как пишет прездентская канцелярия, во время визита состоятся переговоры Дуды с президентом Владимиром Зеленским, в том числе о поддержке в военно-экономической и гуманитарной сферах.

„Энергоатом“: российская армия завезла за Запорожскую АЭС новую военную технику. По данным „Энергоатома“, 22 августа на АЭС было завезено два БТР и шесть грузовиков. „Всего на территории станции сейчас дислоцировано более 40 единиц военной техники. Около первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду“, - утверждает украинская государственная компания.

СМИ: в Донецке обстреляли администрацию „главы ДНР“. При обстреле центра Донецка снаряд попал в администрацию главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, после чего в здании начался пожар, пишут российские государственные СМИ со ссылкой на его администрацию. Сам Пушилин не пострадал, он находится в „безопасном месте“, сообщает Интерфакс. Данные об обстреле также подтвердил в своем телеграм-канале советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, опубликовавший фотографии его последствий. Из-за обстрелов центра Донецка погибли двое мужчин, рассказал глава де-факто администрации города Алексей Кулемин в своем телеграм-канале.

Глава МАГАТЭ хочет лично посетить Запорожскую АЭС. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил в интервью Би-би-си, что планирует лично возглавить миссию на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС, и такой визит должен состояться „в течение нескольких дней, а не недель“. Гросси не уточнил, каким образом инспекторы МАГАТЭ намерены добираться на станцию – через подконтрольную Украине территорию, или же районы, занятые армией РФ. Он подчеркнул, что этот вопрос нужно „отставить в сторону“, поскольку создавшаяся ситуация требует немедленного решения. Глава МАГАТЭ сказал, что организация намерена оценить общее состояние станции, целостность и исправность ее систем безопасности, а также электроснабжения. Инспекторы также хотели бы поговорить как с украинскими сотрудниками станции, так и с присутствующими там россиянами и установить на АЭС постоянное присутствие.

Над морем около Севастополя сбит беспилотник – глава местной администрации. „Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие“, - пишет Развожаев. Перед этим сразу несколько телеграм-каналов писали, что в Севастополе сработали сигналы воздушной тревоги. В понедельник вечером Развожаев также писал о сбитом на большой высоте беспилотнике.

Сводка украинского генштаба: на фронтах без существенных перемен Украинский генштаб в сводке на вечер 181-го дня войны сообщает, как и днем раньше, о попытках россиян наступать на Бахмут и на запад от Донецка. Все атаки, уверяет генштаб, отбиты. На Бахмут россияне пытаются пробиться с севера (через Соледар), запада и юго-запада. „Противник пытался продвинуться на направлениях населенных пунктов Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка. Успеха не имел, отошел“, - пишет генштаб. Продолжаются, согласно сводке, и попытки россиян наступать на линии Красногоровка-Невельское-Первомайское в 8-10 км на запад от дальних окраин Донецка. Там, как пишет генштаб, во вторник противник тоже успехов не добился. Украинский генштаб ничего не сообщает о некотором предполагаемом продвижении россиян на юге, в районе Николаева, о котором пишут некоторые источники с разных сторон. В сводке говорится лишь об обстрелах многих сел к югу от Николаева. На остальных участках фронта тоже продолжаются обстрелы и авианалеты.

МИД Франции утверждает, что Россия дала согласие на инспекцию Запорожской АЭС. Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте ведомства. Там говорится, что глава МИД страны Катрин Колонна провела телефонный разговор с Сергеем Лавровым. Они обсуждали отправку миссии МАГАТЭ (это агентство по атомной энергетике при ООН) на Запорожскую АЭС. И, по словам Колонна, Россия дала принципиальное согласие на миссию и обещала воздержаться от активных боевых действий. Российские власти пока публично это не подтвердили.