Мошенники за один день украли у жителей столичного региона более 50 000 евро

Потерпевшие или переходили на поддельные сайты, сделанные по подобию официального сайта банка SEB (например, seb-lukus.net) для того, чтобы отменить транзакции, о которых якобы сообщил банк, или получали SMS-сообщения якобы от банка.

Они вводили свои PIN-коды от Smart-ID и позже выяснялось, что с их счетов исчезали все деньги. Первая жертва мошенников лишилась 6600 евро, вторая - 1500 евро, еще у двоих человек сняли 20 000 и 25 000 евро соответственно.

Будьте бдительны!

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