Яна Тоом - министру экономики: как теперь гражданам России управлять своей недвижимостью в Эстонии?

„Ко мне и к моему эстонскому бюро обратились уже несколько россиян и групп серьезно обеспокоенных граждан России, — говорится в обращении евродепутата. — Поскольку по шенгенской визе, выданной Эстонией, в страну больше не пускают, люди не понимают, как им теперь оплачивать коммунальные услуги (опять же из-за санкций нельзя переводить деньги из России) и как вообще управлять своей недвижимостью. Последствием этого станет то, что и квартирные товарищества, и другие объекты недвижимости, находящиеся в Эстонии, особенно в Ида-Вирумаа, окажутся в затруднительном положении, все время увеличивая свою долговую нагрузку“.