Организаторы турнира WTA Таллинн обучили воспитанников детского дома и привезут их на турнир

Эстонский теннисный союз также приглашает детей из детского дома посмотреть турнир WTA и включили их в волонтерскую программу турнира Tallinn Open WTA 250.

По словам директора турнира Tallinn Open WTA 250 Аллара Хинда, вдохновение и смелость детей достойны похвалы. „Наша миссия — подбадривать и обучать молодежь игре в теннис, находить новых любителей тенниса и тем самым обеспечивать дальнейший рост эстонского тенниса“, — сказал Хинт. „Сегодня мы можем показать молодежи, и взрослым, что начать играть в теннис легко и он подходит для людей всех возрастов. Наше сотрудничество с Таллиннским детским домом точно не будет разовым событием, вместе с нашими болельщиками мы хотим предложить юным любителям тенниса регулярные возможности для тренировок“.

„У наших детей меньше возможностей для тренировок, но благодаря Эстонскому союзу тенниса они могут играть в теннис, и мы очень благодарны им за это“, — сказал Меэлис Кукк, руководитель Таллиннского детского дома. „Сегодня у нас есть корт, но у нас нет возможности его использовать, и есть много неизбежных затрат, связанных с игрой в теннис — это сотрудничество дает нашим детям возможность попробовать новый вид спорта. Ресурсы. Возможно кто-то из них будет следующей Канепи или Контавейт!“

„Цель состоит не только в том, чтобы вызвать интерес к теннису, но и в том, чтобы найти для этого реальные возможности“, — подчеркнул Хинт. „Сегодня мы провели тренировку на теннисном корте детского дома, который заасфальтирован, но, как правило, мы не играем на асфальте. Отсюда наш призыв к другим спонсорам вдохнуть новую жизнь в теннисные корты по всей Эстонии!“

Аллар Хинт познакомил с основными правилами тенниса на пробной тренировке. Тренировку проводили Экке Тийдеманн и Мяртен Тамла, которые адаптировали темп и содержание тренировки в соответствии с возрастом и навыком детей. Организаторов и участников учебного дня также приветствовала заместитель мэра Таллинна Бетина Бешкина.