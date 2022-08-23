Начались переговоры по государственному бюджету на будущий год и государственной бюджетной стратегии

По словам премьер-министра Каи Каллас, летний экономический прогноз показал, что война, развязанная Россией против Украины, осложнила международную экономическую ситуацию. „Царит очень большая неопределенность. Это особенно осложняет составление государственного бюджета и государственной бюджетной стратегии. Ясно одно – впереди тяжелые времена. Поэтому важно, чтобы при составлении бюджета мы подумали также о буфере, чтобы в особенно трудные моменты у нас был надежный тыл. Также мы должны поддерживать тех жителей Эстонии, кто сегодня наиболее уязвим, и обеспечивать безопасность Эстонии в очень сложных условиях. В то же время мы должны думать и о будущем - вкладываться в образование, делать инвестиции“, - сказала Каллас.

Каллас отметила, что вместо экономического спада, которого опасались, эстонскую экономику ожидает все же небольшой рост. „Анализ Министерства финансов ясно демонстрирует, что мы заметно улучшили состояние государственных финансов. В результате этого у Эстонии теперь гораздо лучшая стартовая позиция для борьбы с очень сложными проблемами. Хотя в бюджете еще на длительное время сохранится дефицит, этот дефицит все же достаточно мал для того, чтобы не угрожать состоянию наших государственных финансов и позволяет избежать роста налогового бремени“.