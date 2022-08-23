Начались переговоры по государственному бюджету на будущий год и государственной бюджетной стратегии(4)
Члены правительства начали переговоры по государственному бюджету на следующий год и государственной бюджетной стратегии на следующие четыре года. Обсуждение началось со знакомства с экономическим прогнозом, который лежит в основе финансовых планов государства. Проект бюджета на 2023 год и государственную бюджетную стратегию на 2023–2026 год планируется представить Рийгикогу к концу сентября.
По словам премьер-министра Каи Каллас, летний экономический прогноз показал, что война, развязанная Россией против Украины, осложнила международную экономическую ситуацию. „Царит очень большая неопределенность. Это особенно осложняет составление государственного бюджета и государственной бюджетной стратегии. Ясно одно – впереди тяжелые времена. Поэтому важно, чтобы при составлении бюджета мы подумали также о буфере, чтобы в особенно трудные моменты у нас был надежный тыл. Также мы должны поддерживать тех жителей Эстонии, кто сегодня наиболее уязвим, и обеспечивать безопасность Эстонии в очень сложных условиях. В то же время мы должны думать и о будущем - вкладываться в образование, делать инвестиции“, - сказала Каллас.
Каллас отметила, что вместо экономического спада, которого опасались, эстонскую экономику ожидает все же небольшой рост. „Анализ Министерства финансов ясно демонстрирует, что мы заметно улучшили состояние государственных финансов. В результате этого у Эстонии теперь гораздо лучшая стартовая позиция для борьбы с очень сложными проблемами. Хотя в бюджете еще на длительное время сохранится дефицит, этот дефицит все же достаточно мал для того, чтобы не угрожать состоянию наших государственных финансов и позволяет избежать роста налогового бремени“.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус отметила, что бюджет следующего года должен помочь людям справиться с очень быстрым ростом цен. „Достижению этой цели должно помочь освобождение пенсий от подоходного налога, повышение подоходного налога до 654 евро, рост семейных пособий“, - пояснила она. „В ближайшие годы самое большое влияние, конечно, будет уделено укреплению безопасности Эстонии, что требует больших дополнительных вложений, эти планы мы тоже уточним в процессе обсуждения бюджета. Во всех областях хватает потребностей, составляя бюджет мы исходим из того, что финансовая полиция государства должна становиться сильнее с каждым годом, а выход государства из кризиса должен быть уверенным“, - подчеркнула министр финансов.
Помимо нового экономического прогноза на первом кабинетном совещании по вопросу бюджета члены правительства получили обзор выполнения долгосрочной стратегии государственного развития „Эстония 2035“. Отслеживать изменения в важных для развития государства показателях можно на домашней странице Департамента статистики: https://tamm.stat.ee/
Члены правительства также получили обзор тех законопроектов, которые необходимо передать в парламент вместе с государственным бюджетом будущего года.
О свежем прогнозе Министерства финансов можно прочитать здесь.