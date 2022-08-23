Elron: cтроительство новых поездов идет по графику. Чем они будут отличаться от действующих?

„По сравнению с нынешними поездами, новые поезда будут длиннее, благодаря чему они смогут вмещать больше пассажиров. Длина состава новых поездов будет составлять 83,18 метра“, – описал Лухтхейн поступающие поезда. Кроме того, Лухтхейн отметил, что в новых поездах будет значительно больше сидячих мест, что позволит обслуживать все более увеличивающееся число пассажиров – в новых поездах будет 236 сидячих мест.

„Вначале Škoda построит шесть двухсистемных электропоездов, которые, согласно планам, начнут ездить на электрифицированном железнодорожном отрезке Таллинн-Тарту“, – рассказал Лухтхейн. Общая стоимость поездов составит 56,2 миллиона евро, при этом договор был заключен с опционом на заказ еще 10 поездов на тех же условиях. „Предприятие Elron в качестве поставщика услуги по пассажирскому железнодорожному движению уже достаточно давно убедилось в неизбежности заказа новых поездов. После того как Правительство Республики примет решение о финансировании для применения опциона, мы в Elron будем готовы немедленно начать планирование следующих десяти поездов“, – рассказал Лухтхейн. В перспективе дополнительные 10 поездов смогут начать обслуживать пассажиров с 2026 года, когда будет завершена электрификация железнодорожного отрезка Таллинн-Нарва.

„Количество пассажиров поездов в этом году значительно больше, чем в предыдущие три года. Оно увеличилось на целых 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и поэтому потребность в новых поездах сейчас является большей, чем когда-либо ранее“, – сказал Лухтхейн. По его словам, строительство новых поездов идет по плану, и первый новый железнодорожный состав прибудет в Эстонию к весне 2024 года. „Обслуживать пассажиров новые поезда начнут в конце 2024 года с наступлением нового периода графиков движения. До выхода поездов на линию будет проведено их тестирование и наладка“, – добавил руководитель проекта по новым поездам.

По словам Лухтхейна, в настоящее время проект находится ровно на половине дистанции, и строительство поездов идет полным ходом. „Строительство одного поезда занимает примерно 9 месяцев. В то же время, строительный процесс зависит и от того, является ли поезд в заказанной партии первым или уже следующим. В случае первого поезда проводится больше различных тестов и проверок, для которых, соответственно, требуется и больше времени. Строительство следующих поездов пройдет несколько быстрее“, – объяснил Лухтхейн процесс строительства поездов.

Руководитель проекта по новым поездам отметил, что одним из первых условий Elron в отношении новых поездов была максимальная скорость движения и вместительность. „Естественно, важное место занимала и пригодность к железнодорожной инфраструктуре, так как в соответствии с планами новые поезда будут ездить на электрифицированном железнодорожном отрезке Таллинн-Тарту, и условием для запуска новых поездов как раз и является электрификация линии Таллинн-Тарту, которая должна быть доведена до конца к декабрю 2024 года“, – рассказал Лухтхейн.

По его словам, статистика Elron показывает, что надежность электропоездов значительно выше, чем надежность дизель-электрических поездов. В течение последнего полугодия уровень надежности и соблюдения графика рейсов нашими электропоездами составлял 99,9%. Это придает нам уверенности в том, что благодаря новым поездам мы сможем соблюдать расписания еще более пунктуально. С 2021 года все электропоезда Elron работают на возобновляемой энергии, и расход на километр у электропоездов почти в два раза меньше, чем у дизельных поездов.

В новых поездах будут пронумерованные сидячие места и зона для еды и питья