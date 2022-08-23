ФОТО | На олимпийской скульптуре в Пылтсамаа установили гравюру с именем Келли Сильдару

Премьер-министр Кая Каллас также присутствовала на мероприятии и выступила с речью. Кроме того, премьер-министр помогла Сильдару посадить дерево.

Имя Келли Сильдару было выгравировано на бронзовой колонне монументальной скульптуры Тауно Кангро „Дорога на Олимп“, возведенной в 2004 году. Тот факт, что на скульптуре выгравированы имена всех эстонских олимпийских медалистов, делает ее уникальной.

Сильдару – первая эстонская чемпионка мира по фристайлу и победительница X-Games. Всего у Сильдару шесть золотых медалей X-Games. В феврале Келли завоевала олимпийскую бронзу в Пекине.

Парк дружбы находится в Пылтсамаа, рядом с шоссе Таллинн-Тарту. Он был основан в 1973 году Антсом Паджу. Скульптуры, памятные камни и именные деревья сделали парк бесценным историко-культурным объектом.