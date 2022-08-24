Противоречивая схема движения в районе Каламая будет действовать как минимум до октября

„Промежуточный срок действия пилотного проекта - октябрь. В октябре будут подведены итоги и принято решение о дальнейшей судьбе схемы“, - сказала изданию Forte старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Пилотный проект, по словам его авторов, имеет две цели.

Во-первых, больше использовать для движения в сторону Копли с Рейди теэ и всех портов улицу Соо вместо улицы Каларанна, оставляя для движения в сторону Балтийского воказала и городка Теллискиви бульвал Пыхья. Во-вторых, было желание сделать на Раннамяэ теэ двустороннюю велосипедную дорожку, а для этого сузить там наполовину проезжую часть для автомобилей.

К сожалению, первое желание было сопряжено с превращением ряда участков с односторонним движением в двустороннее, запрещением нескольких привычных для водителей поворотов и продлением рабочих циклов некоторых светофоров. В результате создаются пробки в направлении Рейди теэ -> бульвар Пыхья и очень плотное движение в обратном направлении на бульваре Пыхья.

По мнению Мануэлы Пихлап, проблему могло создать то обстоятельство, что водители по старой привычке двигаются в Копли через Каламая.

„Сложилась ситуация, когда в очереди стоят и автомобили, которых там на самом деле быть не должно. Отсюда и длительный период перед тем как делать промежуточные выводы, ведь надо оценить - как за это время водители приспособились двигаться в Копли по новому маршруту“, - сказала Пихлап.