Усэйн Болт зарегистрирует свою победную позу в качестве товарного знака

После побед Болт отклонялся назад, сгибал правую руку в локте, а левую выпрямлял и указывал на небо, пишет Sports.ru.

Товарный знак представляет собой черный силуэт этой позы на белом фоне.

Болт планирует использовать изображение на предметах обуви и одежды, украшениях, а также в ресторанах и спортивных барах. „Силуэт его победной позы узнаваем во всем мире.

Регистрация товарного знака позволит ему самому предлагать товары, указанные в заявке, или лицензировать право на использование товарного знака третьим лицам“, – заявил специалист по товарным знакам Джош Гербен.

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