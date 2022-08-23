Глава МИД Литвы: если ЕС не запретит визы для россиян, страна будет искать региональное решение

„В первую очередь, мы добиваемся европейского решения потому, что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. (...) Если таковое не находится, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию“, - после заседания Комитета по иностранным делам в Сейме сказал журналистам глава литовской дипломатии.

По его словам, с учетом того, что Сейм Литвы признал Россию государством, осуществляющим геноцид и поддерживающим терроризм, граждане этой страны, направляющиеся в Евросоюз с туристическими целями, не должны пересекать границы ЕС.

Ландсбергис подчеркнул, что гуманитарные визы лицам, преследуемым российским или белорусским режимом, и членам их семей будут выдаваться. По словам литовского министра, региональное решение, которое охватило бы все страны ЕС, граничащие с Россией, могло бы быть похоже на то, которое в настоящее время в одностороннем порядке применяется Эстонией.

„Я думаю, что оно было бы похоже на то, о чем сегодня говорит Эстония, — что определенные группы лиц, допуск которых был бы сомнительным в интересах нашей национальной безопасности, не будут допускаться“, — сказал Ландсбергис.

Он также сказал, что в каждом случае пограничник государства ЕС должен спрашивать у гражданина России, с какой целью он едет, а также может поинтересоваться его отношением к действиям Кремля в отношении Украины.

„Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Только из этого ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности“, - заявил глава литовской дипломатии.

„Литва может сделать это и в одностороннем порядке. Но, на мой взгляд, меры эффективно работают только при применении хотя бы регионального решения“, — добавил он.