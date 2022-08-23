Глава МИД Литвы: если ЕС не запретит визы для россиян, страна будет искать региональное решение(9)
Если Евросоюз (ЕС) не договорится о невыдаче туристических виз россиянам, то официальные ведомства Литвы будут обсуждать возможность сделать это на региональном уровне, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
„В первую очередь, мы добиваемся европейского решения потому, что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. (...) Если таковое не находится, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию“, - после заседания Комитета по иностранным делам в Сейме сказал журналистам глава литовской дипломатии.
По его словам, с учетом того, что Сейм Литвы признал Россию государством, осуществляющим геноцид и поддерживающим терроризм, граждане этой страны, направляющиеся в Евросоюз с туристическими целями, не должны пересекать границы ЕС.
Ландсбергис подчеркнул, что гуманитарные визы лицам, преследуемым российским или белорусским режимом, и членам их семей будут выдаваться. По словам литовского министра, региональное решение, которое охватило бы все страны ЕС, граничащие с Россией, могло бы быть похоже на то, которое в настоящее время в одностороннем порядке применяется Эстонией.
„Я думаю, что оно было бы похоже на то, о чем сегодня говорит Эстония, — что определенные группы лиц, допуск которых был бы сомнительным в интересах нашей национальной безопасности, не будут допускаться“, — сказал Ландсбергис.
Он также сказал, что в каждом случае пограничник государства ЕС должен спрашивать у гражданина России, с какой целью он едет, а также может поинтересоваться его отношением к действиям Кремля в отношении Украины.
„Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Только из этого ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности“, - заявил глава литовской дипломатии.
„Литва может сделать это и в одностороннем порядке. Но, на мой взгляд, меры эффективно работают только при применении хотя бы регионального решения“, — добавил он.
Ландсбергис обратил внимание, что после прекращения авиасообщения со столицами европейских государств Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша являются основным путем для россиян и белорусов в Европу.
„В основном все туристы прибывают через эти страны автомобильным транспортом, остальные пути сообщения проходят через Стамбул, Дубай, Ереван самолетом. С добавлением дополнительной страны можно добраться до Европы, но цифры намного ниже. После принятия регионального решения, разумеется, поток путешественников значительно уменьшится“, - сказал глава МИД.
„Мы хотим, чтобы правила, если они будут согласованы, применялись одинаково. Другими словами, чтобы человек, которому было отказано во въезде в Эстонию, не получил другого ответа ни в Латвии, ни в Литве“, - заявил Ландсбергис.
Первая встреча министров государств региона по этому вопросу должна состояться на следующей неделе в Праге.
Министр говорит, что также пока не дан ответ на вопрос, следует ли отказывать во въезде только российским туристам или же еще и белорусским.
„Мы видим различия между этими двумя странами и в плане отношения их граждан к войне. Большую часть граждан Беларуси можно считать скорее заложниками своего режима, чем активно и сознательно его поддерживающими, поддерживающими действия режима“, - считает глава литовского дипломатического ведомства.
С другой стороны, по его словам, неправильно, когда белорусы, покинувшие родину из-за угрозы их жизни, видят развлекающегося в Литве бизнесмена, который поддерживает минский режим и компания которого входит в санкционный список, а он сам - нет.