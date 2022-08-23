Министр: цена на универсальную услугу электроснабжения станет известна на третьей неделе сентября

„Текущая цель состоит в том, чтобы Департамент конкуренции мог озвучить на третьей неделе сентября цену, и, как это было установлено в коалиционном соглашении, предложить услугу к 1 октября“, - сказал Ярван в передаче Vikerhommik, передает rus.err.

На вопрос о цене универсальной услуги Ярван ответил, что она будет „вне всяких сомнений, во много раз дешевле“ по сравнению с сегодняшними ценами на рынке.

Высокие цены на электроэнергию также усложнили жизнь предпринимателям, однако, по словам Ярвана, в настоящее время внимание правительства сосредоточено на бытовом потребителе, который находится в наиболее уязвимом положении.

Хотя обсуждение возможностей помощи компаниям идет уже несколько недель, сроки оказания им помощи пока не могут быть объявлены, так как эта проблема слишком сложная.

Как сообщал в начале августа Delfi, предполагается, что с 1 октября всем частным потребителям будет доступна универсальная услуга по продаже электроэнергии, то есть они смогут покупать ее по цене, утвержденной Департаментом конкуренции и цен. Поскольку непременными составляющими цены универсальной услуги являются реальные производственные расходы и разумная маржа прибыли, электроэнергия, по прогнозам, будет стоить 13–15 центов за кВт·ч. Это выгоднее, чем нынешняя цена на электробирже, и наверняка выгоднее, чем предлагаемые сейчас продавцами электроэнергии пакеты с фиксированной ценой.

Регулирование вводится временно до 30 апреля 2026 года.