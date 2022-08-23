Футбольный клуб „Пайде“ продал игрока в китайскую высшую лигу

Условия трансфера конфиденциальны по согласованию клубов. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость голландца составляет 400 000 евро. Поскольку контракт Деабеас с „Пайде“ длился всего полгода, китайцы не заплатили всю указанную сумму.

22-летний Деабеас присоединился к клубу „Пайде“ в августе 2020 года и быстро стал ключевым игроком команды, помог представительному клубу Ярвамаа завоевать серебро и бронзу в предыдущих двух сезонах и помог клубу выиграть Кубок Эстонии. Деабеас сыграл 52 игры в высшей лиги Эстонии и забил 27 голов и отдал восемь голевых передач, написала городская команда „Пайде“ в Facebook.

„У меня смешанные чувства“, — сказал Деабеас о своём переходе. „Я рад достигнутому прогрессу, но грустно покидать такой хороший клуб, как „Пайде“. Я приехал сюда в 2020 году, когда был молодым, мне было 20 лет, я ничего не знал об Эстонии. Я сначала сомневался, но близкие посоветовали попробовать и только потом решать. С того момента, как люди из „Пайде“ встретили меня в аэропорту и я познакомился с игроками и персоналом клуба, мне начало все нравиться“.

Деабеас заявил, что клуб „Пайде“ и его амбиции хорошо сочетаются.

„Я хотел играть на команду и выигрывать трофеи вместе с командой. Можно сказать, что мы этого добились“, - сказал он. „Мы впервые завоевали медали в чемпионате Эстонии, выиграли первый для клуба Кубок Эстонии и вышли в третий раунд еврокубков. Однако после двух замечательных лет пришло время сделать следующий шаг“.

Нападающий, оставивший большой след в эстонском чемпионате, признался, что его присоединение к „Цанчжоу Майти Лайонс“, вероятно, многих удивляет, но он подтвердил, что готов принять вызов: „Сейчас мне 22 года, и я присоединился к китайской Суперлиги. Я уверенно встречаю новый вызов. Для меня также важно, что, помимо меня, трансфером довольна и городская команда „Пайде“.

„Я хочу поблагодарить всех и каждого, кто прошел этот путь со мной. „Пайде“ всегда будет в моем сердце. Спасибо вам, болельщики „Пайде“!“ — сказал Деабеас.