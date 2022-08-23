„Аист всегда возвращается в свое гнездо!“ Как комментаторы реагируют на перенос танка-памятника Т-34(17)
Среди Интернет-пользователей всё ещё не утихают рассуждения о громком решении правительства найти мемориальному танку другое месторасположение. Многие пользователи уже ждут возвращения танка.
Aleksandr Ruskul
С гордо поднятым стволом и в правильном направлении!!!
ВОЗВРАЩАЙСЯ С ПОБЕДОЙ ДОМОЙ!
НАРВА ЖДЕТ ТЕБЯ!!!
Nataly Goldman
Гордый наш красавец..... боролся до последнего...не давался...тросы рвал....
Верим, что вернёшься...не зря аист следом летит..
А аист всегда возвращается в своё гнездо!!!
Кто-то иронизирует, комментируя новость о том, что с 19 августа вывезенный из Нарвы танк можно будет увидеть в Военном музее в Виймси.
Vladislav Savitski
Здорово! А покататься можно?
Jevgeni Melnikov
Ну как говорится: здоровья усопшему!
Кто-то был озабочен ограничением дорожного движения, возникшим из-за процедуры переноса танка.
Sergei Sergejenko
господа дайте проехать на дачу в Петеристи. Играйтесь в свои танчики сами . Что значит на дачу нельзя. Танк сорвался, это надолго. Перекройте у карьера. Там сотни дач. Едь прямо на Силламяэ...... а мне туда не надо . Мне домой надо.
Обращаются люди и к народной мудрости:
Elena Alexeeva
Помните все, что даже не заряженное ружье иногда стреляет...Поговорка русская…
Angela Ojaste
Даже АИСТ провожает. В мифологических представлениях, традициях и обрядах аист считается священной птицей и оберегом, который отгоняет злые силы.
Ljudmila Sokol
Свято место пусто не бывает.
А некоторые скучают по временам, когда все сидели по домам из-за пандемии короновируса и вели о ней споры в интернете.
Olesja Ma
поняла, что очень соскучилась по вирусологам
Напомним, что 16 августа по решению Правительства Республики были перенесены 7 советских памятников в Нарве и Нарва-Йыэсуу, в том числе и ставший в последнее время легендарным памятник-танк Т-34.