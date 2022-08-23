„Аист всегда возвращается в свое гнездо!“ Как комментаторы реагируют на перенос танка-памятника Т-34

Aleksandr Ruskul

С гордо поднятым стволом и в правильном направлении!!!

ВОЗВРАЩАЙСЯ С ПОБЕДОЙ ДОМОЙ!

НАРВА ЖДЕТ ТЕБЯ!!!

Nataly Goldman

Гордый наш красавец..... боролся до последнего...не давался...тросы рвал....

Верим, что вернёшься...не зря аист следом летит..

А аист всегда возвращается в своё гнездо!!!

Кто-то иронизирует, комментируя новость о том, что с 19 августа вывезенный из Нарвы танк можно будет увидеть в Военном музее в Виймси.

Vladislav Savitski

Здорово! А покататься можно?

Jevgeni Melnikov

Ну как говорится: здоровья усопшему!

Кто-то был озабочен ограничением дорожного движения, возникшим из-за процедуры переноса танка.

Sergei Sergejenko

господа дайте проехать на дачу в Петеристи. Играйтесь в свои танчики сами . Что значит на дачу нельзя. Танк сорвался, это надолго. Перекройте у карьера. Там сотни дач. Едь прямо на Силламяэ...... а мне туда не надо . Мне домой надо.

Обращаются люди и к народной мудрости:

Elena Alexeeva

Помните все, что даже не заряженное ружье иногда стреляет...Поговорка русская…

Angela Ojaste

Даже АИСТ провожает. В мифологических представлениях, традициях и обрядах аист считается священной птицей и оберегом, который отгоняет злые силы.

Ljudmila Sokol

Свято место пусто не бывает.

А некоторые скучают по временам, когда все сидели по домам из-за пандемии короновируса и вели о ней споры в интернете.

Olesja Ma

поняла, что очень соскучилась по вирусологам

Напомним, что 16 августа по решению Правительства Республики были перенесены 7 советских памятников в Нарве и Нарва-Йыэсуу, в том числе и ставший в последнее время легендарным памятник-танк Т-34.