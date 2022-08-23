По состоянию на утро понедельника в больницах оставалось 117 пациентов с коронавирусом. В течение недели скончались пять человек(4)
По состоянию на утро понедельника, 22 августа, в стационарном лечении нуждались 117 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. В течение 32-й недели было открыто 90 новых случаев заболевания COVID-19. Судя по мониторингу сточных вод на 33-й неделе распространение вируса составило 61% (на 32-й неделе 48%), что соответствует красному уровню опасности.
По словам заведующей отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе добавилось 3606 случаев заболевания, из которых 1426 случаев были диагностированы лабораторно и 2180 клинически. „По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 13,2%, количество лабораторно подтвержденных случаев уменьшилось на 26,2%, число клинически диагностированных случаев остается стабильным. На новой неделе можно ожидать чуть менее 1300 лабораторно подтвержденных случаев“, - сказала Сепп, добавив, что коэффициент заражаемости коронавирусом R составляет сейчас 0,85. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса средний.
На 33-й неделе распространение вируса, судя по результатам мониторинга сточных вод, составляет примерно 61% (на прошлой неделе 48%) и находится на красном уровне опасности. Отмечается высокий уровень содержания частиц вируса в сточных водах по всей территории Эстонии. Так же, как и на 32-й неделе, больше всего частиц вируса обнаружено в пробе, взятой в Ахтме (Ида-Вирумаа). Наименьшее содержание вирусных частиц отмечено в Маарду.
Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса средний.
По словам Ханны Сепп, в последние недели в Эстонии, как и в остальной Европе, прослеживается тенденция к снижению заболеваемости, но в нашей стране, учитывая ее небольшие размеры, ситуация может быстро измениться, и заболеваемость резко пойти вверх.
„С одной стороны снижение заболеваемости радует, но следует учитывать, что заканчивается период отпусков, люди вернутся на работу и в учебные заведения, что с большой долей вероятности отразится на эпидемиологических показателях“, - сказала Сепп.
По ее словам, в статистике отражается меньше случаев заболевания еще и потому, что болезнь протекает в более легкой форме, люди не обращаются к врачу с насморком и кашлем, так как не подозревают у себя COVID. Определенную роль играет и то обстоятельство, что большое количество людей были вакцинированы и переболели коронавирусом, что препятствует его распространению.
За последние семь дней среднее количество госпитализаций с COVID-19 снизилось с 8,3 до 7,9. По состоянию на утро 22 августа в больнице оставались 117 человек, из них интенсивное лечение получали пять человек, три человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За неделю скончались пять человек, средний возраст которых составил 77 лет. Наиболее вероятно, что количество госпитализированных на этой неделе составит 110 человек.
В течение недели было введено 5695 доз вакцины, 375 человек получили первую дозу вакцины. Дополнительную или бустерную дозу получили 475 341 человек. Две дозы вакцины получили 63,5% населения Эстонии.
За последние семь дней тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 прослеживается в пяти уездах. Наибольший рост отмечен в Йыгевамаа, Сааремаа, Ляэнемаа и Рапламаа. Наибольшее снижение — в Вырумаа, Вильяндимаа и Ида-Вирумаа.