Работа мобильных услуг Telia была нарушена. Фирма утверждает, что это не кибератака

По словам представителя Telia, оператор связи знает о проблеме и специалисты пытаются восстановить работу услуг при первой же возможности. В 13:30 проблемы были устранены и все услуги работали.

Он заверяет, что это была не кибератака, а технические проблемы.

Также поступали сообщения, что возникли проблемы и с некоторыми платежными терминалами, потому что они связаны с мобильным интернетом Telia.