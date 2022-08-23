Новости Эстонии
23.08.2022, 13:30

Работа мобильных услуг Telia была нарушена. Фирма утверждает, что это не кибератака

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Telia
Telia
ФОТО: Madis Veltman | Ekspress Meedia

В работе мобильных услуг Telia произошел перебой, который повлияел как на связь, так и на мобильный интернет. Представитель фирмы заверяет, что это не кибератака.

По словам представителя Telia, оператор связи знает о проблеме и специалисты пытаются восстановить работу услуг при первой же возможности. В 13:30 проблемы были устранены и все услуги работали.

Он заверяет, что это была не кибератака, а технические проблемы.

Также поступали сообщения, что возникли проблемы и с некоторыми платежными терминалами, потому что они связаны с мобильным интернетом Telia.

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