23.08.2022, 13:30
Работа мобильных услуг Telia была нарушена. Фирма утверждает, что это не кибератака(5)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В работе мобильных услуг Telia произошел перебой, который повлияел как на связь, так и на мобильный интернет. Представитель фирмы заверяет, что это не кибератака.
По словам представителя Telia, оператор связи знает о проблеме и специалисты пытаются восстановить работу услуг при первой же возможности. В 13:30 проблемы были устранены и все услуги работали.
Он заверяет, что это была не кибератака, а технические проблемы.
Также поступали сообщения, что возникли проблемы и с некоторыми платежными терминалами, потому что они связаны с мобильным интернетом Telia.