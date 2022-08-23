Французскому футболисту грозит пожизненное заключение за многочисленные изнасилования женщин

Защитник во время слушаний, проходящих в Англии, не признал свою вину в восьми изнасилованиях и одной попытке изнасилования, предположительно произошедших в период с 2018 по 2021 год.

Обвинение назвало Менди „хищником“, который превратил поиск женщин для секса в игру.

Статья, по которой обвиняется футболист, предусматривает тюремный срок от до пяти до 20 лет, а в особых случаях и пожизненное заключение.

Менди встречался со множеством женщин в ночных клубах Манчестера, ему помогал сообщник, 41-летний Луи Саа. Вместе с Менди они склонили к сексу 13 женщин.

Некоторые женщины рассказали, что по прибытии в особняк у них забирали телефоны — якобы для того, чтобы защитить Менди и других от нежелательных публикаций в социальных сетях.