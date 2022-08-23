Украинский шахматист, которого поддерживает Delfi, завершил победой турнир в Латвии

Эта победа позволила Константину набрать 5 очков из 9 и подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Победу в турнире одержал представитель Литвы Паулюс Пультиневичюс, набравший 7,5 очков и на 0,5 очка опередивший группу из трех шахматистов, в которую входил и капитан сборной Эстонии Кайдо Кюлаотс.