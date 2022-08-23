23.08.2022, 13:07
Украинский шахматист, которого поддерживает Delfi, завершил победой турнир в Латвии
ФОТО: | Ekspress Meedia
В заключительном туре самого престижного шахматного турнира в странах Балтии мастер спорта Украины Константин Лой, выступавший при поддержке портала Delfi, одержал победу над опытнейшим латвийцем Эриком Миериньшем.
Эта победа позволила Константину набрать 5 очков из 9 и подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Победу в турнире одержал представитель Литвы Паулюс Пультиневичюс, набравший 7,5 очков и на 0,5 очка опередивший группу из трех шахматистов, в которую входил и капитан сборной Эстонии Кайдо Кюлаотс.
Полные результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ.