Другие виды
23.08.2022, 13:07

Украинский шахматист, которого поддерживает Delfi, завершил победой турнир в Латвии

 
Шахматы (rus.delfi)
Шахматы (rus.delfi)
ФОТО: Andrei Jakubovitš | Ekspress Meedia

В заключительном туре самого престижного шахматного турнира в странах Балтии мастер спорта Украины Константин Лой, выступавший при поддержке портала Delfi, одержал победу над опытнейшим латвийцем Эриком Миериньшем.

Эта победа позволила Константину набрать 5 очков из 9 и подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Победу в турнире одержал представитель Литвы Паулюс Пультиневичюс, набравший 7,5 очков и на 0,5 очка опередивший группу из трех шахматистов, в которую входил и капитан сборной Эстонии Кайдо Кюлаотс.

Полные результаты можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии