В Киеве стартовал чемпионат Украины по футболу

Перед поединком в Киеве на НСК „Олимпийский“ традиционно раздался гимн Украины, а футболисты обеих команд вышли на футбольное поле в сине-желтых флагах. После чего игроки сделали общее фото и почтили минутой молчания жертв войны в Украине, пишет 24 канал.

Далее футболисты разместились по своим позициям на поле. Первое символическое прикосновение к мячу дали сделать военному ВСУ, который по совместительству еще и болельщик Шахтера. О чем говорит шарф „горняков“ на шее украинского бойца.

Такой момент футболисты обеих команд сопровождали аплодисментами, а нападающий донецкого клуба Даниил Сикан не сдержал слез.

О том, что игры будут проходить без зрителей, в августе объявили Минспорта и Украинская ассоциация футбола. Также сообщалось, что во время воздушной тревоги арбитр матча должен сразу прекратить игру и вместе с командами пройти в укрытие. Укрытия должны быть расположены не далее, чем в 500 метрах от арены.

Шахтер и Металлист 1925 года сделали достаточно моментов в матче первого тура, но так и не размочили нули на табло главной арены страны. Финальный свисток зафиксировал „сухую“ мировую 0:0.