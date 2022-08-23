Игры без зрителей, бомбоубежище и прямые трансляции на Setanta Sports. Сегодня в Украине стартует новый футбольный сезон!

Предыдущий сезон украинской Премьер-лиги был приостановлен в декабре, когда начался запланированный зимний перерыв. Однако в феврале в страну вторглись российские войска, и футбольный сезон был остановлен.

Из-за угрозы воздушных атак все игры будут проходить без зрителей, а игроки должны будут бежать в бомбоубежище, во время воздушной сирены. Украинские военные будут присутствовать на каждой игре, и если воздушная сирена продлится более часа, вместе с судьями будут решать, продолжать игру или нет.

„В случае опасности у нас есть свои правила. Мы должны спрятаться в бомбоубежище. Но команды и игроки гордятся тем, что сезон начинается, — сказал капитан „Шахтера“ Тарас Степаненко в телефонном интервью в понедельник. — Мы готовы, мы сильны и мы должны показать всему миру, какова воля Украины к победе“.

В этом году в Премьер-лиге Украины примут участие 16 команд. Пришлось отказаться от черниговской „Десны“ и „Мариуполя“, в городах этих клубов самые масштабные разрушения.

Все матчи лиги будут проходить в Киеве и его окрестностях. Матчи будут транслироваться по местному телевидению, YouTube каналу и на канале Setanta sports.