Игры без зрителей, бомбоубежище и прямые трансляции на Setanta Sports. Сегодня в Украине стартует новый футбольный сезон!
Сегодня стартует новый сезон чемпионата Украины по футболу, страны, которая подвергается российской агрессии. Матч открытия нового сезона пройдёт на киевском Олимпийском стадионе, где сыграют донецкий „Шахтер“ и „Металлист-1925“. Начало игры в 13:00 по эстонскому времени.
Предыдущий сезон украинской Премьер-лиги был приостановлен в декабре, когда начался запланированный зимний перерыв. Однако в феврале в страну вторглись российские войска, и футбольный сезон был остановлен.
Из-за угрозы воздушных атак все игры будут проходить без зрителей, а игроки должны будут бежать в бомбоубежище, во время воздушной сирены. Украинские военные будут присутствовать на каждой игре, и если воздушная сирена продлится более часа, вместе с судьями будут решать, продолжать игру или нет.
„В случае опасности у нас есть свои правила. Мы должны спрятаться в бомбоубежище. Но команды и игроки гордятся тем, что сезон начинается, — сказал капитан „Шахтера“ Тарас Степаненко в телефонном интервью в понедельник. — Мы готовы, мы сильны и мы должны показать всему миру, какова воля Украины к победе“.
В этом году в Премьер-лиге Украины примут участие 16 команд. Пришлось отказаться от черниговской „Десны“ и „Мариуполя“, в городах этих клубов самые масштабные разрушения.
Все матчи лиги будут проходить в Киеве и его окрестностях. Матчи будут транслироваться по местному телевидению, YouTube каналу и на канале Setanta sports.