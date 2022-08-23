Семейные врачи советуют: именно сейчас самое правильное время для вакцинации, чтобы быть готовыми к осени

„Семейный врач - самый близкий медицинский специалист для человека, поэтому мы рады, что работники службы первичной медицины снова приходят на помощь программе вакцинации. Прежде всего, мы хотим защитить группы риска и непривитых людей, поскольку количество госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличивается, несмотря на летний период. Госпитализированные пациенты в возрасте старше 60 лет составляют 82% от общего числа пациентов, поэтому все люди старше 60, а также люди старше 12 лет, у которых повышен риск тяжелого течения COVID-19 из-за какого-либо хронического заболевания, должны как можно скорее начать вакцинацию или получить бустерную дозу“, — сказала руководитель отдела первичных медицинских услуг Кассы Здоровья Кюлли Фридеманн.

С приближением осени увеличивается и количество заболевших. Семейные врачи ожидают, что все люди из групп риска, которые еще не были привиты от коронавируса или нуждаются в ревакцинации, должны сделать это как можно скорее. „Сегодня мы знаем, что вакцинация не обеспечивает полной защиты от заболевания, но болезнь после вакцинации обычно протекает легче, и люди не попадают в больницу“, — пояснила доктор Элле-Малль Садрак, член Правления Союза семейных врачей Эстонии. „Подходящее время для защитной вакцинации — это именно сейчас, потому что таким образом можно создать для организма необходимую защиту. Как семейный врач, я призываю всех – если вы откладывали решение о вакцинации, вам обязательно нужно начать действовать уже сейчас. Заболевание коронавирусом может привести к длительным заболеваниям, которые могут нарушать вашу повседневную жизнь еще долгое время после выздоровления. Практический опыт также показывает нам, что люди, принадлежащие к группам риска, болеют тяжелее, и разумно сделать все, чтобы этого не допустить“, — подтвердила доктор Садрак.