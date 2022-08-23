Семейные врачи советуют: именно сейчас самое правильное время для вакцинации, чтобы быть готовыми к осени(11)
Начиная с этой недели семейные врачи Эстонии приглашают людей пройти вакцинацию в центрах семейных врачей. Вакцинироваться от COVID-19 можно у своего семейного врача, у которого можно и впервые начать курс вакцинации или получить дополнительную защиту в виде бустерной дозы вакцины.
„Семейный врач - самый близкий медицинский специалист для человека, поэтому мы рады, что работники службы первичной медицины снова приходят на помощь программе вакцинации. Прежде всего, мы хотим защитить группы риска и непривитых людей, поскольку количество госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличивается, несмотря на летний период. Госпитализированные пациенты в возрасте старше 60 лет составляют 82% от общего числа пациентов, поэтому все люди старше 60, а также люди старше 12 лет, у которых повышен риск тяжелого течения COVID-19 из-за какого-либо хронического заболевания, должны как можно скорее начать вакцинацию или получить бустерную дозу“, — сказала руководитель отдела первичных медицинских услуг Кассы Здоровья Кюлли Фридеманн.
С приближением осени увеличивается и количество заболевших. Семейные врачи ожидают, что все люди из групп риска, которые еще не были привиты от коронавируса или нуждаются в ревакцинации, должны сделать это как можно скорее. „Сегодня мы знаем, что вакцинация не обеспечивает полной защиты от заболевания, но болезнь после вакцинации обычно протекает легче, и люди не попадают в больницу“, — пояснила доктор Элле-Малль Садрак, член Правления Союза семейных врачей Эстонии. „Подходящее время для защитной вакцинации — это именно сейчас, потому что таким образом можно создать для организма необходимую защиту. Как семейный врач, я призываю всех – если вы откладывали решение о вакцинации, вам обязательно нужно начать действовать уже сейчас. Заболевание коронавирусом может привести к длительным заболеваниям, которые могут нарушать вашу повседневную жизнь еще долгое время после выздоровления. Практический опыт также показывает нам, что люди, принадлежащие к группам риска, болеют тяжелее, и разумно сделать все, чтобы этого не допустить“, — подтвердила доктор Садрак.
Любой желающий может записаться на вакцинацию второй бустерной дозой, обратившись в свой центр семейных врачей или воспользоваться соответствующей услугой на сайте дигитальной регистратуры, если с момента, когда человек переболел COVID-19, или со дня проведения последней дозы прошло не менее шести месяцев. Хотя экспертная комиссия рекомендует, чтобы четвертую дозу в первую очередь делали люди, принадлежащие к группе риска, все люди, не принадлежащие к группе риска, также могут сделать себе прививку. На сайте www.vaktsineeri.ee можно найти информацию обо всех открытых пунктах вакцинации во всех регионах Эстонии, а также о времени их работы и возможности регистрации.
Индивидуально по вопросам вакцинации всех желающих консультируют в первую очередь семейные врачи, но помощь можно получить и у других медицинских работников, проводящих вакцинацию. Медицинскую консультацию можно получить по инфотелефону семейных врачей 1220, а в случае общих вопросов, связанных с вакцинацией, информацию можно получить по государственному информационному телефону 1247 или по телефону обслуживания клиентов Кассы Здоровья +372 669 6630.