Почему в Эстонии растут цены на новые и подержанные автомобили?(1)
Авторынок и его участники уже некоторое время переживают всеобщее подорожание – дорожают и новые автомобили, и машины с пробегом. Какое сырье в настоящее время в наибольшем дефиците на автомобильном рынке и каковы три основные причины роста цен на машины?
„Цены на новые и подержанные автомобили резко выросли после начала пандемии Covid-19, когда оказались закрыты автозаводы и поэтому возникла нехватка необходимых для производства комплектующих. Например, по-прежнему ощущается нехватка полупроводников. В этом же году подорожали не только новые автомобили. В силу различных экономических и геополитических факторов цены на машины с пробегом также выросли в среднем на 20–30%. Покупая машину, необходимо учитывать не только стоимость самого транспортного средства, но и прагматично оценивать все расходы: топливо, страховку, обслуживание, а также комплект зимней резины. Это поможет максимально объективно рассчитать ежемесячные траты“, - сказал руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель.
Нехватка проводов и ситуация на рынке новых автомобилей
Вторжение России в Украину вызвало очень серьезную цепную реакцию для автопроизводителей, которые только начали восстанавливаться от последствий пандемии Covid-19. Например, около 80% автозаводов Европы получали важные для производства провода напрямую от украинских поставщиков (таких заводов в Украине 17). Аналогичная история с материалами для обшивки дверей, элементами интерьера и другими материалами, которые в больших количествах производились в Украине. Нехватка сырья усугубляется еще и тем, что большая часть производителей деталей раньше закупала необходимые материалы (например, изделия из алюминия и железа) в России, но сейчас это уже невозможно.
Все эти обстоятельства и неспособность производителей достать необходимые для работы материалы вынуждали в некоторых случаях даже закрывать фабрики и на пару месяцев отправлять рабочих в вынужденные отпуска. Это не только вызывает рост цен, но и увеличивает сроки поставки, что напрямую влияет на цены на подержанные автомобили – новые машины являются дефицитным товаром, и поэтому спрос на подержанные увеличивается.
В ответ на перебои в цепочках поставок автосалоны начали предлагать покупателям прошедшие обслуживание малоподержанные автомобили. На такие автомобили предлагается гарантийный срок 6–12 месяцев.
Цены на энергию и топливо
Топливо является одним из основных компонентов, непосредственно связанных с производством. Кроме того, топливо удорожает абсолютно всю цепочка поставок, а значит, дороже становится и большинство звеньев процесса производства автомобиля. Следует отметить, что влияние цен на топливо на весь автомобильный рынок можно объективно измерить только в долгосрочной перспективе – некоторым людям из-за цен на топливо уже приходится менять свои привычки и меньше ездить. Цены на топливо также играют немаловажную роль при покупке новых и подержанных автомобилей, ведь потенциальный покупатель мыслит все более рационально и хочет машину, которая была бы экономичной, и которую при необходимости можно было бы продать на вторичном рынке.