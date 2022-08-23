Пятитонный видеокуб упал на рабочего на ледовой арене

На домашней арене ярославского „Локомотива“, который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), во время проведения монтажных работ обрушился видеокуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



„Неконтролируемо трансформировался и подвергся скручиванию металлический каркас куба. В этот момент рядом с конструкцией находились люди“, — говорится в сообщении.



В „Локомотиве“ отметили, что один из монтажников получил травмы и обратился к медикам. „Угрозы здоровью специалиста нет, и в ближайшее время он будет выписан из одной из ярославских клиник“, — уточнили в клубе.



Лед „Арены-2000“ повреждений не получил. Сотрудники „Локомотива“ выясняют причины произошедшего. „Варианты задержки домашней части предстоящего сезона для „Локомотива“, отмены или переноса на другие спортсооружения части домашних матчей не рассматриваются“, — добавили в клубе.

Портал „Ярославский регион“ пишет, что во время замены видеокуба массой более 5 т один из его экранов упал на рабочего и придавил его. „Вести. Ярославль“ сообщают, что монтаж видеокуба начался в конце июля.



Инцидент произошел при подъеме видеокуба на высоту 16 м, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. „Произошел надлом одной из лебедок, вследствие чего конструкция упала, непосредственно задев старшего бригадира рабочей группы, который руководил процессом установки“, — говорится в сообщении.



По предварительным данным, 36-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего организована доследственная проверка.



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