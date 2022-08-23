„Террористическая атака на скрепы русского мира“. Что в России и Украине говорят об убийстве Дарьи Дугиной

Террористы должны быть уничтожены, и исполнители, и заказчики, где бы они ни находились.

Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.

Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом.

Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь <…> По всем признакам можно говорить, что Киев перешел к индивидуальному террору. Причем думать о каких-то случайностях, о каких-то совпадениях, увы, не приходится.

Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!

Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются.

Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованны и сдержанны. Она никогда не призывала к насилию и войне.

Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России.

То, что они так делают, стало понятно давно, тогда еще. Когда они подорвали Мотора. Когда они подорвали Гиви. Когда шло покушение за покушением на Захарченко. Их было несколько десятков.

Лидер ЛДПР

Варварское убийство Дарьи Платоновой — это, на самом деле, террористическая атака на идеологию и скрепы русского мира. Виновные должны быть найдены и наказаны.

Глава Россотрудничества

Покушение на Александра Гельевича Дугина, убийство его дочки Дарьи является само по себе доказательством, что курировали это покушение люди из ЦРУ/МИ-6. Именно для них Дугин был „Мерлин Путина“, „тайный и главный философ Путина“ и так далее, вне зависимости от того, есть ли/нет ли у А.Г. Дугина доступа к Президенту. Это было всегда важной частью „западного“, англосаксонского, если изволите, мифа. И если это понять, то картина станет полной.

Именно этим предположением о политическом могуществе Дугина многое и объясняется. Не просто „диверсанты покусились на идеолога Русского мира и убили его дочь“, а „операция иностранных спецслужб“, по учебникам.

Нынешние обстоятельства заставят нас всех прийти к мысли о том, что нашим спецслужбам придётся вновь искать агентуру влияния, подпольные ячейки и предателей гораздо „подробнее“, чем даже сейчас.

Главный редактор RT

Центры принятия решений! Центры принятия решений!! Центры принятия решений!!! <…> Все, кто сейчас потешается над смертью Даши, упражняется в сарказме и троллинге, все эти мундепы, блогерки и активисты, должны быть арестованы. Время выносить мусор.

Ведущий прокремлевского сатирического шоу „Международная пилорама“ на НТВ

Неважно, для кого предназначалась бомба — для отца или дочери. Главное, что это случилось в столице Родины и на свете не стало еще одного честного патриота.

Одни будут говорить, что это показатель проигрыша укронацистов на полях сражений, другие начнут говорить, что теракт в столице — это очередной переход красных линий.