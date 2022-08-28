Новости Эстонии
28.08.2022, 10:45

Эстонец с протезом ноги поднялся на самую высокую гору Германии

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Андрей Вестеринен
Андрей Вестеринен
ФОТО: личный архив

Двадцать один километр, восемнадцать часов в пути и 2652 метра над уровнем моря. Именно такой путь прошел эстонец Андрей Вестеринен. В одиночку, с протезом ноги и непреодолимым желанием доказать себе, что все возможно. История — в эксклюзивном материале RusDelfi.

Мужчина признается, что все же неверно оценил свои силы из-за слишком большой самоуверенности. „Я оказался в довольно-таки в рискованной ситуации, когда с высоты 2652 метра решил взять пик на высоте 2962 метра. Но силы уже были на исходе, и участок пути оказался крайне тяжелым. Все осыпалось, мне пришлось буквально карабкаться наверх“. Мучения увидели местные специалисты и решили оказать мужчине помощь.

„В итоге я попал к ним в метеорологический центр, где меня накормили, напоили и уложили спать. К сожалению, протез включился в аварийный режим из-за того, что внутрь попали камешки на последнем отрезке пути“. Восхождение пришлось прервать. „Но на высоту 2652 метра я поднялся с протезам. И считаю это лично для себя отличным достижением!“

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