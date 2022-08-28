Эстонец с протезом ноги поднялся на самую высокую гору Германии

Мужчина признается, что все же неверно оценил свои силы из-за слишком большой самоуверенности. „Я оказался в довольно-таки в рискованной ситуации, когда с высоты 2652 метра решил взять пик на высоте 2962 метра. Но силы уже были на исходе, и участок пути оказался крайне тяжелым. Все осыпалось, мне пришлось буквально карабкаться наверх“. Мучения увидели местные специалисты и решили оказать мужчине помощь.