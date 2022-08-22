ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (180-й день) | Командующий ВСУ впервые назвал общее число погибших украинских военных
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Зеленский: суд над украинскими военнопленными сделает невозможными любые переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал сообщения о том, что следственные органы России якобы готовят в Мариуполе суд над украинскими военнопленными. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что „подготовка к трибуналу ведется“, и что „один из первых трибуналов будет в Мариуполе“.
„Реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало“, - заявил Зеленский.
ФСБ России утверждает, что за убийством дочери философа Александра Дугина Дарьи стоят украинские спецслужбы. По данным ведомства, убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию с ребенком и выслеживала Дугину. После убийства Вовк уехала в Эстонию. Украина отвергла эти обвинения. Сам Дугин заявил, что после смерти его дочери России нужна „только победа“.
ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне - стратегическому объекту, который позволяет России снабжать свою армию вооружением на правом берегу Днепра.
ЕС обсуждает создание миссии для подготовки украинских войск, но не на территории Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в понедельник впервые назвал общее число погибших украинских военных - он сказал, что их „почти девять тысяч“.
Министерство обороны Турции сообщило, что сегодня утром из украинских портов вышло еще два судна с сельхозпродукцией.
В Севастополе вновь работала ПВО - информацию об этом подтвердил губернатор города в аннексированном Россией Крыму Михаил Развозжаев. „В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно - снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой“, - написал он в телеграм-канале.
Согласно последней сводке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала большой войны в Украине погибли 5587 мирных граждан, в том числе 362 ребенка, а 7890 гражданских, в том числе 610 детей, получили ранения.
Вечерняя сводка украинского генштаба: россияне атакуют на нескольких участках на востоке
Украинский генштаб сообщает, что россияне ведут наступление или попытки наступления на нескольких участках фронта на востоке страны, в районах Славянска, Бахмута и Донецка.
В северной части этого отрезка фронта россияне, согласно сводке, атаковали в районе Краснополья - это между Изюмом и Славянскам, бои на этом рубеже идут уже давно.
Продолжают россияне и „штурмовые действия“, как это названо в сводке, с трех сторон от Бахмута. „Успеха [противник] не имел“, - уверяет генштаб.
Кроме того, в сводке сообщается о наступлении в районе населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское - это линия в 8-10 километрах от западных окраин Донецка. Отбиты ли эти атаки или же они были успешными, генштаб не пишет.
Зато, как утверждает генштаб, отбита была атака противника в районе Новомихайловки - это в 25 километрах к юго-западу от Донецка.
На остальных участках фронта, согласно сводке, продолжались обстрелы и авианалеты.