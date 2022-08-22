ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (180-й день) | Командующий ВСУ впервые назвал общее число погибших украинских военных

Зеленский: суд над украинскими военнопленными сделает невозможными любые переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал сообщения о том, что следственные органы России якобы готовят в Мариуполе суд над украинскими военнопленными. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что „подготовка к трибуналу ведется“, и что „один из первых трибуналов будет в Мариуполе“.

„Реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало“, - заявил Зеленский.

ФСБ России утверждает, что за убийством дочери философа Александра Дугина Дарьи стоят украинские спецслужбы. По данным ведомства, убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию с ребенком и выслеживала Дугину. После убийства Вовк уехала в Эстонию. Украина отвергла эти обвинения. Сам Дугин заявил, что после смерти его дочери России нужна „только победа“.

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