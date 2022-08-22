Промышленники просят правительство разрешить использовать дизельное топливо со специальной маркировкой

Помимо очень высокой цены на природный газ, у предприятий сейчас нет уверенности в том, получат ли они его вообще в предстоящий отопительный период и в каком объеме, и насколько еще может вырасти цена на газ, заявили организации, обратившиеся к правительству с предложением.

„Одной из мер по мотивации предпринимателей к замене газа на другой энергоноситель является изменение Закона о специальной маркировке жидкого топлива таким образом, чтобы специально маркированное дизельное топливо разрешалось временно использовать для отопления“, - говорится в совместном обращении промышленников к правительству.

В результате изменения ставка акциза на дизельное топливо, используемое для отопления, снизится с нынешних 37,2 цента до 2,1 цента за литр, отмечает rus.err.

Кроме того, промышленники предлагают дополнить Закон о специальной маркировке жидкого топлива таким образом, чтобы специально маркированное дизельное топливо разрешалось использовать и в стационарном двигателе, что позволяет предпринимателям заменять газ дизельным топливом в производственном процессе.