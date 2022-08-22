Кристина Каллас: правительство должно контролировать цены на электроэнергию

Первый шаг – взять под контроль сегодняшнюю цену на электроэнергию. Этой зимой жителям и предпринимателям должна быть обеспечена доступная цена. Правительство сегодня может контролировать цены на электроэнергию, и для этого необходимо решение владельца Eesti Energia о временном фиксировании цен, и это можно сделать, не выходя с биржи. Фиксированная цена должна действовать как для мелкого потребителя, так и для предприниматели в течение определенного периода времени. Для этого не требуется ни изменения закона, ни новой услуги, ни долгих бюрократических процедур. Сегодня правительственный план обходится дороже, чем фиксирование цен. Электричество должно по-прежнему продаваться и покупаться на рынке, но продаваться эстонскому потребителю по фиксированной и доступной цене.

Во-вторых, нужно срочно реформировать Nordpool, а не спорить о том, продавать электроэнергию на рынке или нет. Правила ценообразования биржи не рассчитаны на ситуацию дефицита электроэнергии. Система, которая должна была гарантировать потребителям самую низкую цену, работает только в том случае, если производится больше, чем потребляется. Сегодня она делает обратное и вместо этого гарантирует производителям максимальную прибыльность. Поскольку производственные мощности быстро не добавляются на рынок, что привело бы к снижению цены, необходимо изменить правила ценообразования. Потолок цены должен быть установлен на уровне 1000 евро/МВтч, поскольку это цена с разумной нормой прибыли. Имена и цены поставщиков должны быть обнародованы, что раскроет размер их прибыли.