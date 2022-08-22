В течение недели жители Таллинна могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

Хотя вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов, и эту услугу можно заказать у обслуживающего дом предприятия, в течение следующей недели зарегистрированные жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы на всех столичных станциях по приему отходов.

„Мы начали кампании по сбору крупногабаритных отходов весной этого года, и результаты показывают, что люди активно пользуются этой возможностью. В ходе акций горожане сдают в несколько раз больше отходов, чем обычно. Каждая непригодная к использованию вещь, которая была утилизирована – это шаг к более чистой окружающей среде. Я хотел бы поблагодарить всех, кто ответственно утилизирует отходы и заботится о чистоте городского пространства“, - сказал вице-мэр Йоозеп Вимм.

В ходе первой акции, которая была проведена в марте, на столичные станции по приему отходов было доставлено в десять раз больше крупногабаритных отходов, чем обычно за неделю в марте – 1 472 м3. В ходе второй акции, которая проводилась в мае в ходе Месяца окружающей среды, было утилизировано в пять раз больше крупногабаритных отходов, чем обычно – 1 247 м3.

За один раз житель города может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

К крупногабаритным отходам относятся: мебель и части мебели (например, диван, стол, полка), ковры и другие напольные покрытия, матрасы, шторы и карнизы, большие цветочные горшки, вешалки для одежды, зеркала, спортивный инвентарь, велосипеды, сломанные лыжи и санки, детские коляски, рождественские ели.