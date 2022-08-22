ФОТО И ВИДЕО | Несмотря на запрет, в Риге собрались протестующие против сноса памятника в парке Победы. Полиция провела задержания

Заявку на проведение акции протеста подала партия Русский союз Латвии, однако Рижская дума, выслушав представителей органов госбезопасности, решило отказать в проведении мероприятия. Однако чуть позже в социальных сетях появились призывы приехать к объекту к 19.00.

К 18.40 у памятника собралось около двух десятков протестующих, а также большое количество журналистов. У многих противников сноса памятника в руках были красные цветы. Госполиция занималась проверкой документов.

Также к памятнику прибыли юноши с латвийскими флагами. Между ними и участниками протеста происходили словесные перепалки.

Возле прилегающей к памятнику территории собралось около 50 человек, однако большая часть не вступает в дискуссии. Также никто не выкрикивает лозунги.

В Пардаугаве сосредоточены силы Госполиции, Рижской муниципальной полиции и спецназа. Стражи порядка просят всех разойтись.

В 19.35 часть собравшихся полиции удалось рассеять.

К 19.40 полиция задержала шесть человек.

22 августа возле памятника в паке Победы начались подготовительные работы по демонтажу монумента.