В Эстонии более 4000 украинских детей не числятся в списках ни одной школы

По словам канцлера, сейчас в эстонских школах учатся 4638 украинских детей. „Из них 65% получают основное образование, 30% - дошкольное образование и 4% учатся в гимназии“, - сказала она.

По словам Винтер-Немвальтс, 78,7% украинской молодежи учится на эстонском языке, 20,8% - на русском и 0,5% - на английском.

По данным Министерства образования и науки, 1 сентября 700 украинских детей начнут обучение на украинском языке в Школе свободы в Таллинне, передает rus.err.

Учебным заведениям важно определить стартовый уровень украинских учеников, чтобы у них не возникали пробелы в обучении. В зависимости от потребностей также могут быть реализованы индивидуальные схемы обучения, чтобы быстро выявить конкретные характеристики и способности учащихся.