Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд россиян в ЕС

„Запретить въезд всем россиянам - не очень хорошая идея“, - сказал Жозеп Боррель на конференции в Испании. „Мы должны быть более избирательными“, - приводит слова главы европейской дипломатии агентство Bloomberg в понедельник, 22 августа.

По словам Борреля, ЕС не должен открывать двери российским олигархам, но „есть много русских, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации“.

Запрет на выдачу виз - хороший инструмент

Запрет на выдачу виз российским туристам в масштабах всего ЕС был бы „хорошим инструментом“, поддерживающим послание ЕС к России. Об этом Лена Дюпон, член комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, депутат от немецкой Христианско-демократической партии, заявила в интервью медиакомпании DW. Россияне, „которые больше всего путешествуют, особенно в европейские страны, в основном не являются теми, кто не знает, что делает их страна и их правительство. Поэтому [запрет на выдачу виз был бы] способом, скажем так, расширить список людей в санкционном списке с помощью целевого и значимого инструмента“, - указала политик.

Дюпон отвергла утверждения о том, что запрет на выдачу виз повлияет на российских диссидентов, которые пытаются покинуть страну. „Визовая политика - это одно, а процедуры предоставления убежища - это другое. Так что между ними нет никакой связи. Вы можете использовать визовую политику или визовые рычаги как инструмент, не оказывая влияния на процедуру предоставления убежища“, - отметила евродепутат.

По инициативе стран Балтии

Министры иностранных дел государств-членов ЕС собирается обсудить запрет на выдачу виз российским туристам на встрече в Праге в конце августа. За полномасштабное введение запрета в связи с вторжением России в Украину выступают такие страны как Эстония, Латвия и Финляндия. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал к осторожности в отношении широкого визового запрета.