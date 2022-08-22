Правда ли, что Пушкин написал стихи об украинцах, стремящихся в ненавидящую русский народ Европу?
По соцсетям несколько лет гуляет якобы написанное А. С. Пушкиным стихотворение, в котором поэт говорит о народах Европы, пляшущей „на костях ей ненавистного народа“ России. Там в уничижительном свете упоминаются и украинцы. Мы проверили, кто автор этого произведения.
Полностью вирусное стихотворение звучит так:
Животный утоляя страх
Времён двенадцатого года,
Европа пляшет на костях
Ей ненавистного народа.
И грозный брит, и грузный швед,
И галл, презрительно лукавый,
Плюют остервенело вслед
Его тысячелетней славы.
И мутной злобою кипят,
За них попрятавшись блудливо,
Поляк спесивый, лит и лат,
Эстонец — пасынок залива.
Хохол с натуги ворот рвёт,
За ляхом тянется к европам,
Спеша за шнапс и бутерброд
Служить в неметчине холопом.
И мир вокруг по швам трещит,
И шрамы набухают кровью,
А мы, как прежде, держим щит
Пустому вопреки злословью.
Умолкни, лживая молва,
Пускай узнают поимённо:
Россия всё ещё жива!
Не пали отчие знамёна!
Публикации с этим произведением нередко получают сотни лайков и репостов, а также тысячи просмотров. Причём посты можно встретить как в пабликах (примеры тут, тут, тут и тут) и на личных страницах пользователей (тут, тут и тут) „ВКонтакте“, так и на иных сайтах и блог-платформах. Иногда стихотворение сопровождают подписью в стиле „Ай да Пушкин! Как будто вчера написал!“ и указывают название («Клеветникам России“) и год (1831).
У Александра Сергеевича действительно есть стихотворение-ода под названием „Клеветникам России“, опубликованное в 1831 году. Его Пушкин написал в связи с польским восстанием 1830–1831 годов. Ниже приводим текст произведения.
О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
Как понятно из текста, поэт поддержал действия Российской императорской армии и обратился непосредственно к членам французской палаты депутатов («народные витии“), выступавшим за поддержку восстания поляков. Однако несмотря на то, что смысл стихотворения довольно близок к тому, что распространяют по Сети под именем Пушкина, в нём нет строк из вышеупомянутых интернет-публикаций.
Одно из самых ранних упоминаний стихотворения можно найти на форуме „Россия Запад“, где его 28 апреля 2010 года разместил пользователь Vladimir Verov. Согласно его сообщению, автор этого произведения — Владимир Веров (очевидно, сам пользователь), а написано оно, судя по всему, в 2004 или 2005 году. Также на форуме упомянуто свидетельство о публикации №1501190654. Благодаря этим данным нам удалось найти аккаунт Верова на сайте „Стихи.ру“, где на счету автора 306 произведений. Стихотворение „Клеветникам России 2004“ в жанре гражданской лирики опубликовано там 19 января 2005 года, это первое произведение Верова на сайте. На момент написания этого текста страница с оригиналом стихотворения недоступна, но сохранилась архивная копия.
Судя по всему, Пушкину стали ошибочно приписывать это стихотворение, поскольку к нему предпослан эпиграф „И ненавидите вы нас… За что ж?“ — это строки из настоящего произведения Александра Сергеевича.
Таким образом, автор искомого произведения — наш современник Владимир Веров (если верить сайту „Журнал „Самиздат“», фамилия Веров — псевдоним, а в реальности автора зовут Шереверов Владимир Иванович), написавший стихотворение в первой половине нулевых.
Итог: Неправда