Правда ли, что Пушкин написал стихи об украинцах, стремящихся в ненавидящую русский народ Европу?

Полностью вирусное стихотворение звучит так:



Животный утоляя страх

Времён двенадцатого года,

Европа пляшет на костях

Ей ненавистного народа.

И грозный брит, и грузный швед,

И галл, презрительно лукавый,

Плюют остервенело вслед

Его тысячелетней славы.

И мутной злобою кипят,

За них попрятавшись блудливо,

Поляк спесивый, лит и лат,

Эстонец — пасынок залива.

Хохол с натуги ворот рвёт,

За ляхом тянется к европам,

Спеша за шнапс и бутерброд

Служить в неметчине холопом.

И мир вокруг по швам трещит,

И шрамы набухают кровью,

А мы, как прежде, держим щит

Пустому вопреки злословью.

Умолкни, лживая молва,

Пускай узнают поимённо:

Россия всё ещё жива!

Не пали отчие знамёна!



Публикации с этим произведением нередко получают сотни лайков и репостов, а также тысячи просмотров. Причём посты можно встретить как в пабликах (примеры тут, тут, тут и тут) и на личных страницах пользователей (тут, тут и тут) „ВКонтакте“, так и на иных сайтах и блог-платформах. Иногда стихотворение сопровождают подписью в стиле „Ай да Пушкин! Как будто вчера написал!“ и указывают название («Клеветникам России“) и год (1831).

У Александра Сергеевича действительно есть стихотворение-ода под названием „Клеветникам России“, опубликованное в 1831 году. Его Пушкин написал в связи с польским восстанием 1830–1831 годов. Ниже приводим текст произведения.

О чём шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою

Враждуют эти племена;

Не раз клонилась под грозою

То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях, иль верный росс?

Славянские ль ручьи сольются в русском море?

Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали

Сии кровавые скрижали;

Вам непонятна, вам чужда

Сия семейная вражда;

Для вас безмолвны Кремль и Прага;

Бессмысленно прельщает вас

Борьбы отчаянной отвага —

И ненавидите вы нас…