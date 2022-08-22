Глава Союза пищевиков: ситуация более чем пугающая. Отечественное производство в опасности

„Нынешняя энергетическая политика зашла в тупик, и ни одного плана для промышленности или в более широком смысле - для рестарта энергетики на горизонте нет. Политики понимают масштаб проблемы, но занимаются ею прежде всего в свете мартовских выборов“, - критически отмечает Потисепп.

Потисепп не согласна с утверждением министра предпринимательства и инфотехнологий Кристьяна Ярвана (“Отечество“), что у некоторых предприятий проблем нет.

„Энергетическая проблема - фундаментальна, для малых производств она экзистенциальна.

„При недавней сверхвысокой стоимости электричества очень многие предприятия пищевой промышленности просто отключали электричество и брали часовую паузу, но при повторении такой ситуации и более того - в условиях стоящей тысячи евро электроэнергии не будет возможности производить продукты питания“, - говорит Потисепп.

По ее словам, для потребителей это означает, что более половины имеющихся в магазинах отечественных продуктов питания находятся под угрозой. Точнее - если даже их и будут производить, то будут ли в состоянии люди их покупать?! Как обращает внимание Потисепп, уже сейчас мы видим, как люди стали более чувствительны к ценам, и эта тенденция все более усиливается. „И это сейчас, когда на улице 30 градусов тепла. А что будет, когда люди должны будут оплачивать счета за электричество и отопление?“ - спрашивает руководитель Эстонского союза пищевой промышленности.

Потисепп подчеркивает, что производители и переработчики продуктов питания сегодня даже не входят в список защищенных потребителей, а это означает, что в случае ограничения поставок газа производство пищевой продукции в Эстонии в значительной степени остановится. В случае серьезного кризиса продовольствие не поступит и из других стран - каждый думает прежде всего о своём населении.

„В срочном порядке нужно установить для пищевой промышленности лимиты на электричество и газ, а также создать временные условия для использования в пищевой промышленности альтернативного, в том числе специального дизельного топлива. В длительной перспективе я не вижу другой возможности, как сделать всей системе рестарт и передать ответственность новым людям“, - считает Потисепп.