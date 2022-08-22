Российская нефтяная компания купила футбольный клуб „Спартак“ и его стадион

Нефтяная компания сообщила о приобретении 100% акций московского клуба и стадиона „Открытие Банк Арена“.

„Более 20 лет компания является генеральным спонсором клуба и сотрудничает с ним по совместным проектам, связанным с продвижением бренда „Лукойл“.

В ближайшее время „Лукойл“ планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии.

Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны „Лукойла“ и других партнеров клуба, позволят еще больше укрепить позиции „Спартака“ и привести его к новым победам“, – говорится в заявлении компании..

Федун владел „Спартаком“ с 2004 года. При нем команда становилась чемпионом России, брала Кубок и Суперкубок страны.