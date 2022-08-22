22.08.2022, 15:20
В Пярну пожилой мужчина фотографировал маленьких девочек. Инцидентом заинтересовалась полиция(6)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Жительница Пярну написала в социальных сетях, что в парке напротив детского сада Mai был замечен пожилой мужчина, который фотографировал маленьких девочек. „Мамочки, смотрите в оба!“ - предостерегла она.
Пярнуская полиция сообщила, что уже беседовала с автором поста. Она рассказала, что мужчина якобы сидел на скамейке, после чего начал фотографировать детей.
Других подобных сообщений в полицию не поступало. Полиция призывает всех, кто заметит подобное, обязательно сообщать на номер 112, чтобы полицейские могли оперативно отреагировать и проверить информацию.