ЧП и криминал
22.08.2022, 15:20

В Пярну пожилой мужчина фотографировал маленьких девочек. Инцидентом заинтересовалась полиция

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Ago Tammik | Ekspress Meedia

Жительница Пярну написала в социальных сетях, что в парке напротив детского сада Mai был замечен пожилой мужчина, который фотографировал маленьких девочек. „Мамочки, смотрите в оба!“ - предостерегла она.

Пярнуская полиция сообщила, что уже беседовала с автором поста. Она рассказала, что мужчина якобы сидел на скамейке, после чего начал фотографировать детей.

Других подобных сообщений в полицию не поступало. Полиция призывает всех, кто заметит подобное, обязательно сообщать на номер 112, чтобы полицейские могли оперативно отреагировать и проверить информацию.

Полиция пока не располагает дополнительной информацией о мужчине

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