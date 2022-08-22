Полиция удивилась увиденному: бесшабашные водители не учатся даже на своих ошибках!

„Жизнь показывает, что лихие водители ничему не учатся, пока не получат последствия“, - прокомментировала в социальных сетях префектура увиденное . - К сожалению, некоторые не делают выводы и после этого. Как можно на костыле с загипсованной ногой и рукой удержать равновесие на электросамокате, остается для нас загадкой“.

Префектура также добавила, что на минувших выходных произошло 14 ДТП с участием электросамокатов, и все их водители получили серьезные травмы и нуждались в больничном лечении. „Если ты не хочешь закончить свою поездку в отделении экстренной медицины, то: садись на самокат только трезвым; совершай поездку один; выезжая на проезжую часть остановись, осмотрись и убедись, что нет машин или они остановились; носи шлем“, - наставляют самокатчиков сотрудники полиции.