МНЕНИЕ | Я критикую вас, „украинские беженки“, живущие в другой реальности!

Война в Украине лишила дома сотни тысяч украинцев. Многие из них обрели приют в Эстонии. Украинских беженок сплотило общее горе. Некоторые из них вернутся в Украину, некоторые - навсегда останутся в Эстонии.

„Большинство украинских беженок хотят, чтобы, когда бы они ни уехали назад в Украину, Эстония запомнила их честными, работящими и благодарными. Чтобы такими их запомнила вся Европа“, пишет в своей колонке для RusDelfi украинская журналистка Анне Быкова. Но все ли украинки так думают?