МНЕНИЕ | Я критикую вас, „украинские беженки“, живущие в другой реальности!
Война в Украине лишила дома сотни тысяч украинцев. Многие из них обрели приют в Эстонии. Украинских беженок сплотило общее горе. Некоторые из них вернутся в Украину, некоторые - навсегда останутся в Эстонии.
„Большинство украинских беженок хотят, чтобы, когда бы они ни уехали назад в Украину, Эстония запомнила их честными, работящими и благодарными. Чтобы такими их запомнила вся Европа“, пишет в своей колонке для RusDelfi украинская журналистка Анне Быкова. Но все ли украинки так думают?
Как украинская военная беженка я состою в нескольких Фейсбук-группах и Телеграмм-чатах. „Украинцы в Эстонии“, „Украинцы в Тарту“, „Украинцы в Таллине“. Я мониторю их, периодически подключаясь к решению тех или иных вопросов. Кто-то спрашивает про новый паспорт, кто-то уточняет условия проезда, кому-то нужен велосипед/мебель/посуда/вещи.